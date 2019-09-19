Widgets Magazine
تسجيل
22:17 19 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    ريكس تيلرسون

    وزير الخارجية الأمريكي السابق: نتنياهو حاول خداع ترامب

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول "خداع" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة.

    وذكر تيلرسون أن هذا الخداع جاء عبر تقديم معلومات مغلوطة وكاذبة، وغير دقيقة لترامب، بهدف التأثير على آرائه في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بحسب وكالة "عرب 48". 

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    © AP Photo / Manish Swarup
    أول تعليق من ملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو الصادمة
    جاءت تصريحات تيلرسون خلال محاضرة له في جامعة "هارفارد" الأمريكية، أمس الأربعاء، شدد خلالها أن هدف نتنياهو من المعلومات غير الدقيقة التي قدمها للرئيس الأمريكي، هو تغير توجه الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بسياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وما وصفه تيلرسون بـ"الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

    وأضاف تيلرسون أن المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم نتنياهو، ومستشاري الرئيس الأمريكي المعنيين بالقضية الفلسطينية والمنحازين أصلا لصالح إسرائيل: "لقد فعلوا ذلك لإقناعه بأنه نحن الطيبون، وهم الأشرار".

    وبحسب تيلرسون، فإنه "عند التعامل مع نتنياهو، فعليك أن تظهر قدرا كبيرًا من التشكيك أثناء المناقشات معه"، وأوضح أنه "شعر بالانزعاج من سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية، وأشار إلى "أنه يزعجني أن يقوم هذا الحليف الهام والمهم بالتعامل معنا" بهذه الطريقة المخادعة.

    وكشف تيلرسون أنه على المسؤولين في الحكومة الأمريكية أن يوضحوا للرئيس الأمريكي المغالطات التي يدلي بها نتنياهو، ويفسروا له السبب "لماذا تعتبر الأسماء التي سمعها من نتنياهو خاطئة وغير صحيحة؟".

    وقال: "لقد كشفنا الوضع للرئيس وأخبرناه أنهم يخدعونك". وأضاف تيلرسون أن ترامب تأثر بمستشارين خارجيين، خارج صفوف الإدارة الأمريكية والمؤسسات الحكومية، ولفت إلى أنهم "كانوا يجرون سياسته الخارجية نحو اتجاه أكثر تطرفًا، بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط".

    وحول خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، قال تيلرسون إنه خلال فترة ولايته في منصب وزير الخارجية (السنة الأولى من رئاسة ترامب)، كان يعتقد أن الظروف في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن تسمح بالتوصل لاتفاق تدعمه الدول العربية، حتى لو لم يوافق الفلسطينيون على جميع بنوده".

    وقال الوزير السابق، الذي كان يعتبر أحد الأصوات المعتدلة في سياسية إدارة ترامب الخارجية: 

    بتشجيع كافٍ من العالم العربي، كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق يوافق عليه الفلسطينيون أيضًا.

    ومع ذلك، قال إن "مثل هذا الاتفاق يجب أن يستند إلى حل الدولتين". علما بأن الإدارة الأمريكية منعت إدارة ترامب عن دعم حل يتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

    يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أقال تيلرسون، في مارس/آذار 2018، بعد أن عكف على التصريح في أكثر من مناسبة بأنه غير سعيد لأن بعض مسؤولي وزارة الخارجية لا يصطفون خلف رؤيته السياسية.

    وعقب إقالة تيلرسون، قال ترامب:

     إن الإقالة تعود إلى خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة ومنها الصفقة النووية مع إيران.

    انظر أيضا:

    بعد تصريحات نتنياهو... هل تلغي فلسطين والأردن كل الاتفاقيات مع إسرائيل؟
    رئيس الوزراء الفلسطيني: الأغوار جزء من جغرافيا فلسطين والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي
    أول تعليق من ملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو الصادمة
    وزير خارجية قطر: فلسطين أم القضايا العربية ولا سلام دون حل عادل
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, نتنياهو, ترامب, إسرائيل, ريكس تيلرسون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    إنفوجرافيك - أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
    أكبر طائرة برمائية روسية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك