بعد فرز 99 % من الأصوات… "أزرق أبيض" يتفوق على "الليكود" بمقعدين في انتخابات الكنيست

بعد فرز 99 % من الأصوات في انتخابات الكنيست رقم 22، يستمر صعود حزب "أزرق أبيض" على حساب الحزب الحاكم "الليكود".

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، أنه بعد فرز 99 % من الأصوات، تبين أن حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، تفوق على حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، بمقعدين.

وأوضحت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، في حين حصل حزب "الليكود" على 31 مقعدا فقط.

בחירות 2019 - הסיבוב השני | מספירת 99% מהקולות עולה כי כחול לבן היא המפלגה הגדולה עם 33 מנדטים, אחריה הליכוד עם 31, הרשימה המשותפת - 13, ש"ס - 9, ישראל ביתנו - 8, יהדות התורה - 8, ימינה - 7, העבודה-גשר - 6 והמחנה הדמוקרטי עם 5 מנדטים. גוש השמאל עומד על 57 מנדטים והימין על 55 — חדשות 13 (@newsisrael13) September 19, 2019

وبينت تلك النتائج أن كتلة اليمين حصلت على 55 مقعدا، مقابل 57 مقعدا لكتلة اليسار الوسط.

وجاء ترتيب الأحزاب الأخرى كالتالي:

القائمة العربية المشتركة 13 مقعدا

شاس 9 مقاعد

يسرائيل بيتنو 8 مقاعد

يهودت هتوراه 8 مقاعد

يمينا 7 مقاعد

العمل - الجسر 6 مقاعد

المعسكر الديمقراطي 5 مقاعد