أوكرانيا... انتفاضة ضد الحرب التجارية مع روسيا

ثار عمال أحد مصانع العاصمة الأوكرانية كييف على استمرار الحرب التجارية مع روسيا.

أفادت صحيفة "فيدوموستي" الأوكرانية أن عمال مصنع "ميرو-كييف" وجهوا نداء لرئيس الجمهورية الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي لاستئناف العلاقات التجارية بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عبروا فيه عن استيائهم من استمرار الحرب التجارية مع روسيا وطالبوا رئيس الجمهورية باستئناف العلاقات التجارية بين أوكرانيا وروسيا ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى روسيا واستيراد ما يلزم مصنعهم من روسيا.

ولفت نقيب عمال المصنع، فيكتور زفياغينتسيف، إلى أن مصنعهم وآلاف المصانع الأوكرانية الأخرى تعاني من ضائقة مالية شديدة وتدهور في الأوضاع بعد قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا.

ونوه نقيب العمال إلى أن استئناف العلاقات التجارية مع روسيا سيعطي دفعة منشطة للاقتصاد الأوكراني.

وأقدمت الحكومة الأوكرانية على قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا بعد وصول الموالين للغرب إلى السلطة الأوكرانية عن طريق الانقلاب في عام 2014.