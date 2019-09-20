أنهى سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الخميس، مناورات عسكرية مع سلاح الجو البريطاني بمشاركة مقاتلات حربية ونقل إسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن هذه المناورات تعد أول انتشار عسكري لسلاح الجو الإسرائيلي في بريطانيا.

ونشر أدرعي تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، أوضح من خلالها أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي شارك في المناورات سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) من خلال مقاتلات F-35 وأسلحة جو دول مختلفة، ومن بينها إيطاليا وألمانيا.

إنتهى أمس الخميس تمرين "Cobra Warrior" الجوي الذي أجراه سلاح الجو البريطاني بمشاركة مقاتلات حربية ونقل إسرائيلية.

الى جانب سلاح الجو الإسرائيلي شارك في التمرين سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) من خلال مقاتلات F-35 وأسلحة جو دول مختلقة ومن بينها #إيطاليا و #ألمانيا pic.twitter.com/PMkIRDDWLW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2019

وقال أدرعي:

في إطار التمرين نفذت عشرات الطلعات الجوية، بمشاركة أكثر من 50 طائرة حربية في كل طلعة، حيث تدرب سلاح الجو في مواجهة سيناريوهات قتال جو-جو، وجو-أرض بالاضافة إلى سيناريوهات القتال في أرض العدو.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

كما تم تدربت طائرات النقل على سيناريوهات للتزود بالوقود في الجو تحت إطلاق النيران.

الحديث عن أول انتشار حربي لسلاح الجو الإسرائيلي في #بريطانيا وأول تمرين مشترك بهذا الحجم. لقد هدف التمرين للحفاظ على جاهزية القوات وهو يعتبر عنصر من عملية تقوية التعاون الاستراتيجي والمصالح المشتركة الدولية بين #إسرائيل و #بريطانيا وتبادل الخبرات بين أسلحة الجو المختلفة pic.twitter.com/alqlr7TY3B — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2019

وأكد أدرعي أن المناورات التي جاءت تحت عنوان "تمرين "Cobra Warrior" الجوي"، هو أول تمرين مشترك بهذا الحجم.

وأضاف:

لقد هدف التمرين للحفاظ على جاهزية القوات، ويعتبر عنصرا من عملية تقوية التعاون الاستراتيجي والمصالح المشتركة الدولية بين إسرائيل وبريطانيا وتبادل الخبرات بين أسلحة الجو المختلفة.