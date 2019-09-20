وسط شكاوى عن تزوير وبعد فرز 99.8 % من الأصوات… غانتس يتفوق على نتنياهو بمقعدين

أكدت قناة عبرية استمرار تفوق الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، على غريمه التقليدي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم.

أفادت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم، الجمعة، بأنه بعد فرز 99.8 من أصوات الناخبين الإسرائيليين للانتخابات البرلمانية للكنيست، التي أجريت الثلاثاء الماضي، نجح الجنرال غانتس في التفوق على نتنياهو بمقعدين.

وأوردت القناة العبرية أن حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس ، حصد 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني زيادة مقعد واحد للحزب الجديد، مقارنة بالليكود الذي بقي كما هو حاصدا 31 مقعدا فقط.

وأوضحت القناة العبرية أن هناك نحو 14 صندوقا لم يتم فرزها، نتيجة لوجود شكاوى عن تزويرها، وبأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الأمر نفسه.

وبينت تلك النتائج أن كتلة اليمين حصلت على 55 مقعدا، مقابل 57 مقعدا لكتلة اليسار الوسط.

وجاء ترتيب الأحزاب الأخرى كالتالي:

القائمة العربية المشتركة 13 مقعدا

شاس 9 مقاعد

يسرائيل بيتنو 8 مقاعد

يهودت هتوراه 8 مقاعد

يمينا 7 مقاعد

العمل - الجسر 6 مقاعد

المعسكر الديمقراطي 5 مقاعد

في حين لم يتخط حزب "عوتسماه يهوديت" نسبة الحسم المقررة.