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    الجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019

    مستشار المرشد الإيراني يتحدث عن طرد آلاف الجنود المصريين من اليمن

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم
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    قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم الجمعة، إنه إذا تآمر الأمريكيون فإن إيران سترد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي.

    وأضاف أن استراتيجية الثورة الإسلامية في غرب آسيا تمكنت من إفشال أهداف الأمريكيين، قائلا إن الأمريكيين بعد 18 عاما من احتلال أفغانستان فشلوا في توفير الأمن للشعب الأفغاني، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

    وتابع "فشلت استراتيجية الأمريكييين في أفغانستان والعراق. كما فشلت محاولتهم للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد وإطلاق داعش وقتل الشيعة والسنة".

    محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Vlademir Pesnya
    بعد اتهامات السعودية... إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في حال توجيه ضربة عسكرية إليها

    وتساءل اللواء صفوي: "هل انتصرت الحكومة السعودية والإمارات بعد 5 أعوام من قتل الشعب اليمني المظلوم وإغلاق جميع الطرق في الحديدة وعدن وعدم السماح بوصول الغذاء والدواء؟".

    وأضاف "لم يحققوا أي إنجاز في هذه السنوات الخمس. ليقرأ الحكماء في الدول العربية تاريخ اليمن وتضحياتهم، إنهم طردوا عدة آلاف من القوات المصرية التي احتلت اليمن. إن المصريين والسعوديين يعرفون تاريخ اليمن".

    وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربا شاملة".

    وأضاف ظريف، في حديث إلى شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الخميس: "أقول بكل جدية إننا لا نريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا".

    وكان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ردا على الهجمات التي طالت منشآت النفط السعودية مطلع الأسبوع، والتي ألقت المملكة باللوم فيها على إيران.

    ولدى سؤاله عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، قال السفير السعودي لدى المانيا، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاندفنك" الألمانية، اليوم الخميس "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن عليك مناقشة ذلك جيدا".

    وقال "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد لأنها قامت ببنائها ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب, السعودية, إيران
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