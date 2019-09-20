القوات الأمريكية و"قسد" يغتالون اثنين من شيوخ قبيلة العكيدات بريف دير الزور

قتل الجيش الأمريكي اثنين من وجهاء عشيرة عربية بارزة شمال شرقي سوريا في عملية إنزال جوي نفذها بمشاركة برية من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي له.

ونقل مراسل "سبونتيك" في دير الزور عن مصادر محلية أن كلا من ماجد جميل محمود جدعان الهفل وغياث الطيف فوزي عبد المحسن الهفل، قتلا فجر اليوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، بعملية إنزال جوي مروحي نفذتها قوات من الجيش الأمريكي بمساندة برية من تنظيم "قسد" على منزل لعائلة "الهفل" المعروفة بترؤسها مشيخة قبيلة العكيدات شرق الفرات في حي الهفل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأوضح المراسل أن مختلف مناطق ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة "قسد" تشهد حالة من الغليان الشعبي اليوم الجمعة، إثر مقتل اثنين من وجهاء القبيلة العربية.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن القتيلين من عائلة "الهفل" معروفين بعدم انخراطهما في أي تنظيم مسلح معارضا كان أم متطرفا، وأنهما قاما بالدفاع عن حرمة منزلهما الذي داهمته القوات الأمريكية وعناصر تنظيم "قسد" والتي تعتبر بالعرف العشائري العربي حرمة مقدسة.

بدورها، وصفت مصادر أهلية الحادثة بأنها عملية اغتيال منظمة تهدف إلى زرع الخوف والرعب في نفوس السكان المحليين من العشائر العربية للكف عن الخروج بالمظاهرات والاحتجاجات ضد القوات الأمريكية وتنظيم "قسد" التابع لها.

وفي السياق نفسه، استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي شخصين كان يستقلان دراجة نارية في قرية الرز بريف ديرالزور الشرقي الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد" ما أدى إلى مقتلهما، في حين أصيب أربعة أطفال بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في بلدة السوسة التابعة لمنطقة البوكمال الحدودية مع العراق.

وكانت قوات "التحالف الأمريكي" قتلت، فجر يوم الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر، شخصين من الجنسية العراقية وهما نازحين منذ مدة طويلة ويعملان في مجال الزراعة، بعملية إنزال جوي بمساندة قوات تنظيم "قسد" على الضفة الشرقية من بحيرة (سد الشهيد باسل الأسد) جنوبي مدينة الحسكة، حيث نفذت مروحيتان تابعتان للجيش الأمريكي، ترافقهما طائرة استطلاع، بتنفيذ عملية إنزال جوي في موقع بمحيط قرية العويجان، وانتهت العملية بقتل الشخصين المذكورين وبإلقاء جثتيهما في العراء بالقرب من القرية، بعد التحقيق مع عدد كبير من الأهالي واعتقال بعضهم.