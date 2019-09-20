حملة "بيرني ساندرز" تعلن عن حالة هي الأولى من نوعها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

قالت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، إنها تلقت مساهمات من أكثر من مليون مانح فردي.

وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن حملة ساندرز تلقت مساهمات من حوالي مليون من المتبرعين الفرديين، وهي الحالة الأولى في المعترك الرئاسي لعام 2020 .

وأوضحت المجلة أن حملة بيرني ساندرز قد أشارت عبر بيان لها، أمس الخميس، أن أكثر من 99.9% من هؤلاء المانحين الفرديين لم يصلوا إلى الحد الأقصى للتبرع الفيدرالي المسموح به، مما يعني أن بإمكانهم تقديم المزيد.

وأشارت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية للعام 2020، إلى أن هناك ما يزيد عن 125000 من المانحين وافقوا على تقديم مساهمات إضافية.

ونقلت المجلة عن مدير الحملة الانتخابية لساندرز أن الأخير هو المرشح الوحيد القادر على القول إن حملته ستعتمد فقط على التمويل الشعبي.