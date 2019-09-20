بالفيديو والصور... لحظة تحطم الطائرة البلجيكية وتعلق قائدها بأسلاك الكهرباء

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعلق طيار بأسلاك الكهرباء بعد تحطم طائرته النفاثة من طراز f-16.

وأظهر المقطع لحظة سقوط الطيار أعلى غابة، إلا أنه تعلق بأسلاك الكهرباء وظل معلقا في الهواء لمدة ساعتين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووثق الفيديو طاقم تصوير أحد الأفلام خلال تصوير مشهد، ولم يدركوا ما وقع للطائرة، إلا بعد انتشار الخبر في كل مكان لكنهم رصدوا الأدخنة.

#Belgian Air Force @BeAirForce #F16 fighter jockey hanging around in #France waiting to be rescued. Good luck pilot, hope you get down safely 👍🏻 pic.twitter.com/7vNjhPT1Hn — Røbbø 🇬🇧🇨🇦 (@Ravenser) September 19, 2019

وكانت الطائرة النفاثة من طراز f-16، اصطدمت بمنزل في بريتاني بغرب فرنسا مما أدى إلى تحطمها، وبعد ذلك تدلى الطيار منها بالمظلة لإنقاذ نفسه.

وذكرت القوات البلجيكية، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن طياري المقاتلة تمكنا من النجاة بعد قفزهما بالمظلة.

​وذكر بيان صادر عن محافظة بريتاني الإقليمية، أن الطائرة كانت متجهة من بلجيكا إلى قاعدة جوية بحرية في فرنسا عندما سقطت بين بلدتي بلوفينير ولاندول.

🔴 Un avion de chasse de l'armée belge s'est écrasé ce matin à Pluvigner dans le Morbihan



Dans sa chute, le F16 a heurté cette maison



Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter de l'appareil avant le crash pic.twitter.com/R2CrPLQ8om — BFMTV (@BFMTV) September 19, 2019

​وأشار البيان الذي نشرته صحيفة "لو تيليغرام" أن الطائرة لم تكن تحمل أي أسلحة.

وعرضت الصحيفة صورا للطيار وهو معلق بين أسلاك الكهرباء، وللدخان الأسود المتصاعد من المنطقة ولمنزل قالت إنه تضرر في الحادث.