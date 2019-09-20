بالفيديو والصور... لحظة تحطم الطائرة البلجيكية وتعلق قائدها بأسلاك الكهرباء

وأظهر المقطع لحظة سقوط الطيار أعلى غابة، إلا أنه تعلق بأسلاك الكهرباء وظل معلقا في الهواء لمدة ساعتين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووثق الفيديو طاقم تصوير أحد الأفلام خلال تصوير مشهد، ولم يدركوا ما وقع للطائرة، إلا بعد انتشار الخبر في كل مكان لكنهم رصدوا الأدخنة.
#Belgian Air Force @BeAirForce #F16 fighter jockey hanging around in #France waiting to be rescued. Good luck pilot, hope you get down safely 👍🏻 pic.twitter.com/7vNjhPT1Hn— Røbbø 🇬🇧🇨🇦 (@Ravenser) September 19, 2019
وكانت الطائرة النفاثة من طراز f-16، اصطدمت بمنزل في بريتاني بغرب فرنسا مما أدى إلى تحطمها، وبعد ذلك تدلى الطيار منها بالمظلة لإنقاذ نفسه.
Last position 0806z at 8800 ft. Firefighters were called 0838z. My _guess_ is that #Belgian #F16 #44F028 FB-18 as #BAF211 is the ill-fated aircraft that #crash|ed in #France today. pic.twitter.com/OefBurF2IA— Rick Olthuizen (@ADSB_not_ACDC) September 19, 2019
وذكرت القوات البلجيكية، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن طياري المقاتلة تمكنا من النجاة بعد قفزهما بالمظلة.
وذكر بيان صادر عن محافظة بريتاني الإقليمية، أن الطائرة كانت متجهة من بلجيكا إلى قاعدة جوية بحرية في فرنسا عندما سقطت بين بلدتي بلوفينير ولاندول.
🔴 Un avion de chasse de l'armée belge s'est écrasé ce matin à Pluvigner dans le Morbihan— BFMTV (@BFMTV) September 19, 2019
Dans sa chute, le F16 a heurté cette maison
Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter de l'appareil avant le crash pic.twitter.com/R2CrPLQ8om
وأشار البيان الذي نشرته صحيفة "لو تيليغرام" أن الطائرة لم تكن تحمل أي أسلحة.
وعرضت الصحيفة صورا للطيار وهو معلق بين أسلاك الكهرباء، وللدخان الأسود المتصاعد من المنطقة ولمنزل قالت إنه تضرر في الحادث.
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