أوكرانيا: لم نتخل عن خططنا في الانضمام إلى الناتو لكن لا نضع مواعيد نهائية محددة

كييف- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، في مقابلة مع صحيفة "الحقيقة الأوروبية": "نحن نسير نحو عضوية الناتو".

وفي إجابة عن التوقيت، قال الوزير: "بمجرد أن تطبق سلطاتنا الكم اللازم من المعايير، سنصبح - متوافقين مع معايير الناتو لتنفيذ العمليات المشتركة، عندها".