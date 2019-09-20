أول تعليق من حسن نصر الله على الانتخابات الإسرائيلية

أصدر أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، أول تعليق على الانتخابات الإسرائيلية.

وقال حسن نصر الله في خطاب بثته قناة "المنار" اللبنانية: "هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو (إسرائيل)، بالاضافة إلى فقدان الثقة بها".

وأشار نصر الله إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بذل كل جهده لتأمين فوزه في الانتخابات من اعتداءات، بحق فلسطين والأسرى والعراق وسوريا.

وتابع: "نتنياهو غامر بكل ما يملك من أجل الفوز بانتخابات الكنيست، رغم الدعم الأمريكي غير المسبوق، لكنه فشل".

السيد نصر الله: هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو بالاضافة إلى فقدان الثقة بها https://t.co/1sy685xNhE — قناة المنار (@almanarnews) September 20, 2019

​واستمر: "هناك أزمة قيادة غير مسبوقة في كيان العدو (إسرائيل)، بالإضافة إلى فقدان الثقة بها".

وقال أمين عام "حزب الله":

"انتخابات الكنيست أثبتت الوهن والضعف والخلل في بنية هذا الكيان، الذي بدأ يشيخ ويهرم".

وأردف: "نحن لا تعنينا نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فسياساتهم المعادية للفلسطينيين والعرب واحدة".

وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وتحالف "أزرق أبيض" 33، والقائمة العربية "المشتركة" 13، وحزب "يسرائيل بيتينو" 8، وقائمة "يمينا" 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي 6، وتحالف "العمل – غيشر" 6".

وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاثة في إٍسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعدا).