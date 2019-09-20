نصر الله للسعودية والإمارات: اوقفوا الحرب بدلا من التعرض لـ"عملية حلب جديدة"

وجه أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول، رسالة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقال حسن نصر الله في خطاب بثته قناة "بدلا من أن تنفق السعودية و الامارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها إيقاف الحرب على اليمن".

وتابع أن "محور المقاومة قوي جدا والهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع".

السيد نصر الله : بدلا من أن تنفق السعودية و الامارات أموالا طائلة على شراء منظومات الدفاع الجوي عليها ايقاف الحرب على اليمن https://t.co/vZnz9ugXB2 — قناة المنار (@almanarnews) September 20, 2019

​وأضاف أمين عام "حزب الله" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني".

واستطرد قائلا "أعيدوا النظر في حساباتكم والحرب على إيران ليست رهانا لأنها ستدمركم".

وقال نصر الله "اوقفوا الحرب بدل ذلّ أنفسكم والتعرض لـ"عملية حلْب جديدة" من قبل إدارة ترامب".