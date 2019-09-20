ترامب: أمريكا تستطيع ضرب 15 هدفا في إيران لكنها ليست في عجلة من أمرها

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده على استعداد لقصف 15 هدفا في إيران، لكنها ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "أسهل شيء يمكنني القيام به بينما أنتم [الصحفيون] هنا، هو أن أقول، هيا يا رجال لنبدأ. سيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران".

وتابع: "أسهل ما يمكنني فعله هو أن أقول دعنا نضرب 15 هدفا كبيرا مختلفا في إيران. يمكنني أن أفعل ذلك، وكل شيء جاهز. لكنني لا أريد القيام بذلك".

وكان الرئيس الأمريكي، قال أمس الخميس، مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه من الممكن أن ترى إيران ضربة قوية جدا، فنحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين.

وأضاف ترامب: "وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة من قبل، لكن اليوم نحن أقوياء جدا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت هجوما بطائرات مسيرة، استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو"، في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.