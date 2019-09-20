كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من السجائر الإلكترونية

نصحت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، المواطنين بالامتناع عن استخدام السجائر الإلكترونية.

وأصدرت الوزارة تحذيرها، بعد انتشار أمراض في الولايات المتحدة، بسبب الدخان الناجم من استخدام تلك السجائر، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت وزارة الصحة الكورية الجنوبية في بيان لها، إلى أن "الحكومة الأمريكية تباشر التحقيق في أسباب التأثيرات الضارة لدخان السجائر الإلكترونية، ومنها أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وننصح الجمهور بالامتناع عن استخدام السجائر الإلكترونية السائلة حتى يتم الانتهاء من الدراسة".

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حالة إصابة بأمراض مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في كوريا الجنوبية.

وفي أول إجراء أمريكي رسمي تجاه السجائر الإلكترونية، حظرت مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين الماضي، بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات في كافة متاجرها، وذلك بعد انتشار حالات وفاة بين مواطنين بسببها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت عن خطط لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالأمراض التي تسببها السجائر الإلكترونية إلى 7 أشخاص، بعد وفاة رجل أمريكي آخر بالغ من العمر 40 عاما.