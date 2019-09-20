وزير الخزانة الأمريكي: قطعنا جميع مصادر تمويل إيران

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الجمعة، لقد قطعنا الآن كل مصادر تمويل إيران.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أعلن فيها فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك الوطني الإيراني، بحسب شبكة "CNBC".

ولم يوضح ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات، فيما أضاف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

وأضاف منوشين إن شركة "اعتماد تجارات بارس" أدرجت أيضًا في قائمة العقوبات"، وتابع: "لقد قدم البنك المركزي الإيراني مليارات الدولارات لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس ومساعديه الإرهابيين في حزب الله".

وقالت الوزارة إن شركة "اعتماد تجارات بارس" تستخدم لإخفاء التحويلات المالية لشراء أسلحة لوزارة الدفاع.

وقالت وزارة المال في بيان إن بنك إيران مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

"الهجوم الإيراني المفتوح على المملكة العربية السعودية غير مقبول. وبأفعالها، تضرب وزارة المال آلية التمويل المهمة التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم شبكته الإرهابية، بما في ذلك القدس وحزب الله وغيره من المتشددين الذين ينشرون الإرهاب ويزعزعون استقرار المنطقة"، بحسب ما قال منوتشين.

ويوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، ومضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير، فيما اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة البنية التحتية النفطية للسعودية، فيما تنفي إيران ذلك.