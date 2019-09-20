الجيش الليبي ينفي المشاركة في الغارات الأمريكية على مرزق

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن قواته الجوية لم تشارك في شن أي غارات على منطقة مرزق خلال الساعات الماضية.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، اليوم الجمعة، عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" في غارة جوية للجيش الأمريكي في محيط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، أمس الخميس، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وشدد المسماري في إفادة بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، على أنه "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن شن مقاتلاتنا غارات جوية على مواقع معادية في المنطقة المذكورة أو في محيطها".

وقال قائد أفريكوم، الجنرال ستيفن تاونسيند: "أجرت قيادة الولايات المتحدة العسكرية في أفريقيا هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي".

من جانبه أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الغارة الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أمس الخميس، بمحيط مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" تأتي "في إطار التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".



