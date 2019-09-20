لافروف والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان الوضع في الخليج ومحادثات أنقرة بشأن سوريا

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية: "نوقشت القضايا الرئيسية على جدول أعمال المنظمة العالمية. وأولي اهتمام خاص لمهام تعزيز التسوية السورية في ضوء نتائج الاجتماع الثلاثي الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في أنقرة في 12 أيلول/سبتمبر من هذا العام، فضلا عن الوضع في الخليج".
وأكد الزعماء المشاركون في القمة الثلاثية مجددًا على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة.
وفي ضوء تطور الأوضاع في المنطقة، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. وتنفي طهران تورطها في المسألة.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة على استعداد لقصف 15 هدفا في إيران، لكنها ليست على عجلة من أمرها للقيام بذلك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)