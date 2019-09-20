ظريف يعلن عن موعد اجتماع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي

وأعلنت إيران، يوم 7 سبتمبر الجاري، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
وتحاول عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا التوسط بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عبر مبادرات سياسية واقتصادية. واقترحت فرنسا مبادرةً لتقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي إلا أن الإدارة الأمريكية استبعدت أي إعفاء من العقوبات المفروضة بل فرضت عقوبات جديدة على شبكة النفط الإيراني.
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