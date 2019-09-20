ظريف يعلن عن موعد اجتماع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع وزراء الخارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي "4+1" يوم الأربعاء المقبل 25 سبتمبر/أيلول.

طهران - سبوتنيك . ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن ظريف، قوله عند وصوله إلى نيويورك: "اجتماع "4+1" [ روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا] سوف يعقد الأربعاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك".

وأعلنت إيران، يوم 7 سبتمبر الجاري، الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، حيث أكدت رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

وتحاول عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا التوسط بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي عبر مبادرات سياسية واقتصادية. واقترحت فرنسا مبادرةً لتقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي إلا أن الإدارة الأمريكية استبعدت أي إعفاء من العقوبات المفروضة بل فرضت عقوبات جديدة على شبكة النفط الإيراني.