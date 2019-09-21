مبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط يبحث مع مجلس النواب المصري القمة الروسية - الأفريقية

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بمقر وزارة الخارجية، بوفد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقش خلال اللقاء القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية المصرية الودية تقليديا، بما في ذلك القمة الروسية - الأفريقية، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي التي ستقام في سوتشي في تشرين الأول/أكتوبر[المقبل]".

وبحسب الخارجية جرى خلال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين موسكو والقاهرة من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.

يذكر أن القمة الروسية - الأفريقية، ستقام بمدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".