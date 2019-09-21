وكالة: الصين وأمريكا عقدتا محادثات تجارية "بناءة" في واشنطن

وأضافت شينخوا دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول.

China, U.S. conclude vice-ministerial level trade talks in Washington

The two sides also carefully discussed the specific arrangement for the 13th round of China-U.S. high-level economic and trade consultations scheduled for October https://t.co/GrS6dQzbOD pic.twitter.com/ZJcfY2leOa — China Xinhua News (@XHNews) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ تداول مصطلح "الحرب التجارية" بشكل كبير في أروقة البيت الأبيض وفي الشارع الأمريكي، إذ يعتبر كبار المسؤولين في الإدارة والبنتاغون بأن الصين تمثل الخطر الأبرز على الهيمنة الأمريكية.

فنمو الاقتصاد الصيني وتنوعه بالإضافة لتنامي قوة الصين التكنولوجية بصورة متسارعة ومشروع "الحزام والطريق" الدولي الذي تبنيه شركاتها وقواتها العسكرية التي تزداد وتصبح أكثر حداثة بصورة مذهلة، كل هذه عناصر قد تمكن الصين من مضاهاة أو التفوق على الولايات المتحدة كقوة عالمية مسيطرة، وهذا ما لن تسمح به واشنطن، وهنا بالتحديد مكمن الخطر في أن تتحول الحرب التجارية إلى مواجهة مسلحة، بحسب تقرير بعنوان "الولايات المتحدة بالفعل في حالة حرب مع الصين".