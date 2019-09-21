أول تعليق لوزير خارجية إيران بعد إعلان "البنتاغون" إرسال قوات عسكرية إلى السعودية والإمارات

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم السبت نفي طهران تورطها في مهاجمة منشأت لشركة "أرامكو" السعودية، مشيرا إلى أن "السعوديين أنفسهم لا يصدقون الرواية".

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": بما أن النظام السعودي يلقي باللوم - بدون مبرر- على إيران في مهاجمة منشآته النفطية، فمن الغريب أنهم شنوا هجوما انتقاميا ضد (محافظة) الحديدة اليوم، في خرق لوقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة".

وأضاف الوزير الإيراني: "من الواضح أن السعوديين أنفسهم لا يصدقون رواية تورط إيران (في الهجوم)".

Since the Saudi regime has blamed Iran—baseless as that is—for the attacks on its oil facilities, curious that they retaliated against Hodaideh in Yemen today—breaking a UN ceasefire. It is clear that even the Saudis themselves don't believe the fiction of Iranian involvement. — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019

تأتي تغريدة ظريف في أول تعليق له بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، على الرغم أنه لم يتطرق للحديث عن الإجراء الذي اعتبرته واشنطن الخطوة الأولى للرد على "العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران. لكن لديها عدد كبير من الخيارات العسكرية" لافتا إلى أن إرسال القوات "ليس سوى الخطوة الأولى للرد على العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية".

وقال رئيس البنتاغون في إحاطة إعلامية إن "المملكة العربية السعودية طلبت لمنع زيادة حدة التصعيد، دعما دوليا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت الإمارات المساعدة"، مشيرا إلى أن واشنطن "تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية".

هذا وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية. وتنفي إيران ذلك.

ويأتي قرار ترامب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لممارة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الحالي، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.