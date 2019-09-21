البنتاغون: الولايات المتحدة تسرع مسألة إرسال معدات عسكرية إضافية إلى السعودية والإمارات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستسرع بشحن معدات عسكرية إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدراتهما الدفاعية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هذا الأسبوع مع شركاء سعوديين على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال رئيس البنتاغون في إحاطة إعلامية: أن "المملكة العربية السعودية طلبت لمنع زيادة حدة التصعيد، دعما دوليا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة. كما طلبت الإمارات المساعدة".

وأضاف ان الولايات المتحدة استجاباتنا لطلبات هذين البلدين، فضلا عن قرارها بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة "ستسرع بإرسال معدات عسكرية لتحسين قدراتهما الدفاعية".

وفي سياق متصل كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، أن عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى منطقة الشرق الأوسط سيكون متواضعا ولن يصل إلى آلاف، وامتنع أن يكون أكثر تحديدا.

وأعلن أسبر، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني المزعوم على المملكة العربية السعودية.

هذا وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. وتنفي طهران تورطها في المسألة.

ويأتي قرار ترامب بإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار نهج إدارته لممارة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وعلى خلفية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من أيلول/سبتمبر الحالي، والتي أعلن الحوثيون، مسؤوليتهم عنه.