بعد أيام من إجراء سعودي "غير مسبوق"... أردوغان يحذر

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مما أسماه "محاولات البعض المساس بحقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في الاستفادة بمخزونات الطاقة والموارد الطبيعية الموجودة في منطقة شرق المتوسط"، مشددا على أن بلاده "ستتصدى بحزم لتلك المحاولات".

ونقلت شبكة "TRT" التركية تصريحات أردوغان التي جاءت في رسالة بعثها إلى ندوة حول جزيرة قبرص تحت عنوان "الكلمة الفصل في قبرص".

وأوضح أردوغان في كلمته أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومنطقة شرق المتوسط مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكداً أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط حيث تقوم أربع سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب.

ويأتي تحذير أردوغان في أعقاب تصريحات لياسين أقطاي ، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قال فيها إنه يعتبر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إلى قبرص "تحديا لتركيا".

وأضاف أقطاي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إن "زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قبرص اليونانية تتعارض مع أواصر الصداقة، وهذا تحدٍّ لتركيا لا يليق بالمملكة التي ننتظر منها مواقف أكثر عقلانية، لأن تركيا ليست عدواً للسعودية.

وأشار أقطاي إلى أن "هذه الزيارة بالذات شيء لا يوجد أي عقلانية لها لا في مجال الصداقة والعلاقات بين تركيا والسعودية، هو شيء جدا عجيب يعني ما هو مصلحة السعودية في هذه الزيارة وبيان تأسيس العلاقات مع جنوب قبرص، الرومية غير المعترف بها من قبل تركيا".

وعن طبيعة العلاقات الحالية بين تركيا والسعودية، قال أقطاي: "لا يوجد من تركيا أي خطوة تعادي دولة السعودية دائما كانت تركيا ولا تزال تحترم سيادة الدولة وسيادة المملكة السعودية. ولكن لا يخفى على أحد المشكلة التي حصلت بيننا في قضية خاشقجي والموقف الذي اتخذته تركيا هو ليس ضد السعودية بل بحثا عن العدل، فهناك قتل، والجريمة ارتكبت على الأراضي التركية ومن حق تركيا المطالبة بحقها وإقامة العدل وهذا ليس عدوانا على السعودية".