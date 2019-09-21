الكويت: من الملح مساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها أكثر من أي وقت مضى

أكدت الكويت أن استمرار التقاعس الدولي شجع إسرائيل بشكل واضح على الإمعان في تعنتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية.

وأعلن السفير العتيبي في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد أن استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك، كما نقل موقع "الرأي".

ونوه العتيبي إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.

وتابع "أن مسؤولية المجتمع الدولي واضحة ومن الملح أكثر من أي وقت مضى المحافظة على القانون الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها بما في ذلك حملات الاستيلاء على المباني والمنازل الفلسطينية والاعتقالات التعسفية للمدنيين الفلسطينيين والقرارات الأحادية".