"الرد سيكون قاصما"... الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا إلى "العدو"

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، أنه "على العدو أن يغير أسلوبه ولهجته في التعامل مع إيران".

وقال العميد حاجي زادة في تصريح للصحفيين أدلى به اليوم السبت على هامش افتتاح معرض " اصطياد الطائرات المسيرة ": "نحن صامدون كما كنا خلال الأربعين عاما الماضية وفيما لو ارتكب العدو أي حماقة فسيتلقى ردا قاصما"، مشيرا إلى أنه تم اليوم افتتاح أكبر مجموعة للطائرات المسيرة في العالم في متحف "الدفاع المقدس والثورة الإسلامية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر القائد في الحرس الثوري الإيراني، هذا المتحف عبرة لمن يهددون الشعب الإيراني، مضيفا أن "اليوم وبعد 40 عاما من انتصار الثورة الاسلامية نشهد تقدما كبيرا في مختلف المجالات خاصة الطائرات من دون طيار ونعد ضمن الدول الخمس المتفوقة الأولى في مجال الطائرات المسيرة في العالم".

وأضاف، انه "فضلا عن ذلك فقد حققنا في مجال الرادارات تقدما ممتازا والمثال على ذلك هو إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية إم كيو 4 سي".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران رداً على إسقاط الطائرة.

كما تأتي هذه التصريحات بعد حوالي أسبوع على هجوم استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.