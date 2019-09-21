أنباء عن شن هجمات على المنشآت النفطية الإيرانية... وطهران تعلق

كشفت الرئاسة الإيرانية، حقيقة تعرض منشآتها النفطية والبنى التحتية، اليوم السبت، لـ"هجوم سيبراني ناجح".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نفى "مركز "أفتا" التابع لرئاسة الجمهورية، ما أثير من أخبار حول شن هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية الإيرانية والبنية التحتية الحيوية".

وقال المركز في بيان له: "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودعا المركز، جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى التأكد من دقة الأخبار عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم من إيعاز وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.

كما أعلنت وكالة أنباء الطاقة الإيرانية، أمس الجمعة، أنه تم الإعلان عن رفع حالة التأهب في المنشآت الاستراتيجية بجنوب إيران حتى المستوى البرتقالي العالي، كي تكون القوات والجهات المختصة مثل إدارة الأزمات والطوارئ على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بشكل فوري.