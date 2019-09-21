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16:48 21 سبتمبر/ أيلول 2019
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    قارب يحمل مهاجرين في المتوسط

    مالطا تستقبل مهاجرين من سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ"

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    العالم
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    نقلت مجموعة تضم 265 مهاجرا إلى مالطا، اليوم السبت، بينهم 36 كانوا على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج"، لكن مشغلي السفينة اشتكوا من أن الجزيرة رفضت إنزال أكثر من 180 مهاجرا آخرين من على متن السفينة.

    وقالت القوات المسلحة في مالطا إنه جرى إنقاذ 229 مهاجرا من الوافدين، اليوم السبت، من ثلاثة قوارب كانت في مأزق داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة للجزيرة.

    مهاجرون في مياه المتوسط
    © flickr.com / Niklas-B
    إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
    ونقل 36 مهاجرا آخرين إلى زورق دورية تابع لمالطا من السفينة "أوشن فايكنج"، التي أنقذتهم في منطقة البحث والإنقاذ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    والوافدون هم رابع مجموعة تصل إلى الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في غضون أسبوع.

    لكن منظمة أطباء بلا حدود، التي تشارك في إدارة السفينة، قالت في تغريدة على "تويتر" إن 182 ناجيا من عمليات إنقاذ أخرى، بينهم طفل حديث الولادة وأطفال وامرأة حبلى، ما زالوا عالقين على السفينة.

    وقالت في بيان إن ذلك "يظهر الطبيعة التمييزية والتعسفية وغير الإنسانية لنظام يواصل إعطاء الأولوية للعبة السياسة على حساب حياة وكرامة البشر".

    وتقول مالطا إن هذا حدث خارج منطقة الإنقاذ التابعة لها.

    وكانت الجزيرة قد استقبلت أكثر من 300 مهاجر من "أوشن فايكنج" في أغسطس/ آب بشرط توزيعهم على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، لكن معظمهم ما زالوا على الجزيرة ويقيمون في منشآت الاستقبال المحدودة.

    وكشفت محنة السفينة، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة خيرية فرنسية أخرى هي "إس.أو.إس ميديتيرانيه"، إخفاق أوروبا في التوصل إلى سياسة متينة للتعامل مع المهاجرين القادمين من أفريقيا عبر ليبيا.

    وستستضيف مالطا، يوم الاثنين، اجتماعا لوزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي لبحث الهجرة وكيفية توزيع الوافدين على دول الاتحاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إنقاذ مهاجرين, مالطا, مهاجرين
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