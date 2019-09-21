ظريف: وزير خارجية ترامب السابق يؤيد ما صرحنا به قبل فترة

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن وزير خارجية ترامب السابق ريكس تيلرسون يؤيد حديثنا بشأن فريق "ب" الذي يتخذ من ترامب هدفا سهلا للكذب عليه وجره نحو الحرب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تغريدة، اليوم السبت، أرفقها بصورة تظهر تيلرسون خلال تصريحاته الأخيرة أن "حاليا نرى بأن وزير خارجية ترامب السابق أيضا يؤيد ما صرحنا به قبل فترة، بأن فريق "ب" يرى في دونالد ترامب هدفا سهلا يمكن الكذب عليه وجرّه نحو الحرب"، كما نقلت وكالة "ارنا".

Even President Trump’s former Secretary of State now confirms what we have long pointed out:#B_Team took @realDonaldTrump for an easy mark who could be lied to and pushed to war—and the US military as their personal mercenary.



Some still do, despite his firing of one member. pic.twitter.com/fTVDhS77XZ — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019

وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في كلمة له خلال مؤتمر بجامعة هارفارد، أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خدع دونالد ترامب من خلال تقديم معلوات خاطئة اليه.