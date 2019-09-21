علماء يجدون طريقة بسيطة لاكتشاف سرطان الدماغ

كشف رئيس قسم الأورام والعلاج الإشعاعي بجامعة الطب الأول في موسكو إيغور ريشيتوف طريقة بسيطة لاكتشاف الإصابة بمرض سرطان الدماغ في بداياته.

وقال الطبيب في حديث لوكالة "سبوتنيك":"من أعراض الإصابة بورم الدماغ، حدوث تغييرات في الغشاء المخاطي، بالإضافة لوجود عدم تطابق في بؤبؤ العينين، فضلا عن الشعور الدائم بالصداع".

وأضاف الطبيب: "في حال وجود هذه الأعراض فلا تترددوا في الإسراع لإجراء الفحوصات الطبية."

وشدد الطبيب على ضرورة عدم الانتظار وتناول المسكنات وقال: "جميع الأورام تظهر تحت ستار أمراض أخرى."

وفي وقت سابق، تمكن فريق دولي بقيادة باحثة مصرية في كلية بايلور للطب، بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على واحدة من العقبات الرئيسة في علاج سرطان الدماغ، وهي الوصول إلى الورم.