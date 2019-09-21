الرئيس الأفغاني يجدد دعوته لطالبان إلى وقف إطلاق النار

جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، دعوته لحركة "طالبان" إلى وقف إطلاق النار، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسلام.

وقال غني في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للسلام إن "العنف ينتشر في البلاد بسبب عدم قبول طالبان وقف إطلاق النار".

وأضاف أنه "إذا قبلت طالبان السلام، فنحن (الحكومة الأفغانية) لا نريد استمرار الحرب للحظة واحدة"، وفق وكالة الأناضول.

ولم تصدر حركة طالبان تعليقا على تصريحات غني إلى حد الآن.

وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، بعد ساعات من إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات السلام مع طالبان، أعلن غني أن "السلام الحقيقي" ممكن فقط إذا وافقت الحركة على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

ويحتفل العالم في 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام بـ"اليوم العالمي للسلام"، من أجل تعزيز مُثل و قيم السلام في أوساط الأمم والشعوب، بحسب الأمم المتحدة.