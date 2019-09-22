بعد اتصال ترامب برئيس أوكرانيا… بايدن: تصرف مشين

طالب جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق الساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.

وقال بايدن، وقد بدا عليه الغضب في أثناء تجمع انتخابي في ولاية أيوا، أمس السبت: "هذا يبدو استغلالا للسلطة بصورة فجة. أن تتصل هاتفيا بزعيم بلد يتطلع للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة وتتحدث بشأني، هذا تصرف مشين"، بحسب وكالة "رويترز".

Biden is a corrupt crook From Discover on Google https://t.co/N0sI5tnkYy — Russ (@SaveRpublic) September 21, 2019

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي السابق: "ترامب يقوم بذلك لأنه يعلم أنني سأهزمه ببساطة ويلجأ لاستغلال سلطته مستخدما كل أجهزة الرئاسة محاولا فعل أي شيء يشوه سمعتي".

ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو / تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.

I spent my Saturday laying this all out as clearly as possible so pls read and then give to anyone who’s v confused about this mess https://t.co/UR6Y4buS1H — Hayes Brown (@HayesBrown) September 21, 2019

وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.

وأقر بايدن بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.