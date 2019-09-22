الرئيس الكولومبي يدعو المجتمع الدولي لمعاقبة مادورو

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إنه يجب فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف فنزويلا للمساعدة في وقف دعم الرئيس نيكولاس مادورو للمتمردين ومهربي المخدرات الكولومبيين.

ويقول دوكي، إن مادورو يوفر ملاذا آمنا للمتمردين الكولومبيين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنحلة الآن، ومتمردي جماعة جيش التحرير الوطني، التي ما زالت نشطة، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الرئيس الكولومبي، شبهه مادورو بالرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي حوكم أمام محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في صراعات زعزعت استقرار البلقان.

ونقلت الوكالة عن دوكي، قوله، قبل سفره لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "علينا بحث فرض عقوبات وإجراءات مشتركة حتى ينتهي خطر حماية فنزويلا للإرهاب في أراضيها.

وأضاف: "على المجتمع الدولي إدراك ضرورة انتهاء الدكتاتورية بسرعة لأن هذه المأساة الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز نظام مستبد يتعايش مع عصابات المخدرات والإرهاب، تمثل تهديدا لنصف الكرة الغربي برمته ولاستقرار العالم".

ويقول مادورو، إن كولومبيا تحضير لشن هجوم على فنزويلا وحذر مرارا من غزو منسق مع الحكومة الأمريكية لبلاده.