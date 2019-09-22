أستراليا تساعد ترامب في الصعود على القمر والمريخ

أعلنت أستراليا، أنها قررت مساعدة الجهود الأمريكية، وتحديدا جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الهبوط مجددا على سطح القمر وإرسال بعثات إلى كوكب المريخ.

وقال سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، إن بلاده قررت استثمار 150 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 101 مليون دولار أمريكي، في تكنولوجيا الفضاء، لمساعدة وكالة الفضاء الأمريكية في الهبوط على القمر عام 2024 وإرسال بعثات إلى كوكب المريخ.

وجاءت تصريحات موريسون خلال زيارته لمقر وكالة "ناسا"، وفقا لما نقلته صحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" الأسترالية.

​وتأتي الخطة الأسترالية، كجزء من خطة الاستثمار الخمسية، التي ستساعد في دعم قطاع الأعمال لأنظمة التشغيل الآلي الأمريكية، من أجل بناء مركبات فضاء ومعدات يمكنها التنقيب عن المعادن في الفضاء.

وقال رئيس وزراء أستراليا: "ندعم تلك المشروعات، التي تأتي كجزء من المشروعات الأسترالية للقمر والمريخ".

Get ready for lift-off Australia 🚀 @ScottMorrisonMP has announced we’re investing $150 million into the 🇦🇺 space sector, as we join @NASA on its inspirational journey back to the Moon and on to Mars! @AusSpaceAgency pic.twitter.com/4ZKwFwmctU — Karen Andrews MP (@karenandrewsmp) September 21, 2019

​كما أن تلك الخطة جزء من استثمار واسع النطاق من قبل أستراليا، لتعزيز قطاعها الفضائي، والذي سيتمكن من توفير نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وقال ترامب، في مؤتمر مشترك مع موريسون: "بالنسبة لبرنامجنا الفضائي حاليا، فنحن نركز بصورة كبيرة في مسألة الذهاب إلى كوكب المريخ".