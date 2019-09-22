رئيس إسرائيل يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة

يبدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، مساء اليوم، في المشاورات النيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا في انتخابات الكنيست لتسمية النائب الأوفر حظا ليكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة القادمة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن الرئيس سيجري هذه المشاورات اليوم وغدا وسيعلن عن قراره بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء القادم.

وأفادت الإذاعة بأن هذه المشاورات ستنقل في بث حي ومباشر، وذلك بناء على رغبة رئيس الدولة في تعزيز مبدأ الشفافية في هذا المضمار.

وكان زعيم تحالف الجنرالات "أزرق أبيض" قد أعلن، يوم الخميس الماضي، إن تحالفه هو من فاز بالانتخابات الإسرائيلية، وإنه هو من يجب أن يشكل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وبحسب القناة 11 الإسرائيلية، قال غانتس: "أريد تشكيل حكومة وحدة واسعة وليبرالية برئاستي، لتعبر عن رغبة الشعب وتعهداتنا الأساسية للجمهور".

وأضاف غانتس بأنه "سيتم توجيه المفاوضات من قبلي وستدار بمسؤولية وبترجيح للرأي. ولن نستسلم لأي إملاء، ومن أجل تشكيل حكومة وحدة، لا يأتون مع كتل سياسية".

وتابع "الشعب حسم قرارا واضحا وحزب (كاحول لافان / أزرق أبيض) فاز بالانتخابات وهو الحزب الأكبر".

وجاءت تصريحات غانتس، ردا على دعوة رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم له لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وقال نتنياهو خلال مراسم ذكرى الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيرس، إن "الشعب يتوقع من كلينا أن نظهر مسؤولية ونقوم بالتعاون. لذلك أطالبك بيني، تعال لنجتمع اليوم بأي ساعة بأي لحظة، حتى نحرك هذه العملية والتي هي مطلب الساعة. محظور علينا ولا يوجد أي سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة، أنا ضد هذا، مطلب الساعة حكومة وحدة واسعة اليوم".