ظريف يكشف فحوى رسالة أرفقت بتأشيرة دخوله إلى أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغته عن طريق رسالة مرفقة بتأشيرة الدخول التي منحوها له يوم الخميس الماضي، بأنه "ليس مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا".

وكشف ظريف، في مقابلة مع شبكة CBS News، تعرض كاملة مساء اليوم الأحد، ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مقتطفات منها، عن كيفية حصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الاسبوع، قائلا "في رسالة مرفقة بتأشيرتي، ذكروا صراحة أنني لست مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول".

وأجاب ظريف على سؤال عن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، بقوله: "لست متأكدا من أننا قادرون على منع اندلاع الحرب، لكنني متأكد من أن أي شخص يبدأ هذه الحرب لن ينهيها".

وفي رده على سؤال آخر، حول عزم أمريكا إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، قال ظريف "أعتقد أن مثل هذه الاستعراضات لا تفيد في شيء، أعتقد بأن الأمر الذي يمكنه أن يكون مساعدا هو إنهاء حرب اليمن".

.@margbrennan: Are you confident that you can avoid a war?@JZarif: No, I'm not confident that we can avoid a war...I'm confident that we will not start one...

Watch the clip below, and tune in tomorrow for more of our interview with the Iranian foreign minister. pic.twitter.com/YQvsIV7MA1 — Face The Nation (@FaceTheNation) September 21, 2019

​وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.