ترامب: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي تصريح صحفي قال ترامب في واشنطن إنه لا خطط موضوعة حتى الأن لمقابلة المسؤولين الإيرانيين.

وأشار ترامب قائلا "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".