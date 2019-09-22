نتنياهو يعلق على قرار القائمة العربية بدعم غانتس لتولي رئاسة الحكومة

القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في تصريح مصور عبر صفحته على "تويتر": "لقد حدث بالضبط ما حذرنا منه، أوصت القائمة العربية المشتركة بيني غانتس كرئيس للوزراء".
وكانت القائمة العربية المشتركة أعلنت دعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي القائمة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مقره.
وبحسب ما أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية التابعة لوزارة الخارجية، "تشكل هذه التوصية سابقة لأن الأحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام الدولة".
وقال النائب البارز أحمد الطيبي، إن "القائمة وضعت نصب عينيها ضرورة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو".
وكان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين قد بدأ مساء اليوم الأحد، المشاورات مع الكتل النيابية لاختيار عضو الكنيست الأوفر حظا الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت الهيئة، أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنت، عملا بمبدأ الشفافية.
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