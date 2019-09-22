الحرس الثوري يهدد باستراتيجية هجومية في حال ارتكاب حماقة ضده

أعلن العميد عابدين خرم، قائد فيلق عاشوراء بالحرس الثوري، أن لدى إيران الآن استراتيجية دفاعية، وفي حال تم ارتكاب حماقة ضدها، فسوف يتم تحويل الاستراتيجية إلى هجومية.

وأكد، في كلمة ألقاها في العرض العسكري بمدينة تبريز، اليوم، أن إيران قادرة على مواجهة أزمات الحرب التي يخطط لها الاستكبار العالمي وحلفاء النظام الأمريكي، وقال إن "أمريکا تمارس الحرب الاقتصادية والحرب الناعمة والارهاب التكفيري وأوجدت فتنة داعش، لكن إيران استطاعات تجاوز جميع هذه المؤامرات".

وأردف أن إيران تنتهج استراتيجية دفاعية قائلا "إن إيران لم ولن تكون البادئة بأي حرب أبدا، لكن فيما يتعلق بالتكتيكات، فإنه إذا ارتكبت حماقة، فسوف تتحول استراتيجيتنا الدفاعية بسرعة إلى استراتيجية هجومية، وستكون جميع المواقف هجومية".

وتابع "شوهدت قوة فرض الإرادة على العدو في قضية تحطم الطائرة المسيرة الأمريكية".

وأشار إلى أن الأعداء يعانون من اضطراب فكري ومشكلة عقلية في مواجة إيران في ظل توجيهات قائد القورة الاسلامية واقتدار القوات المسلحة.

وأضاف خرم "أن الأعداء ليس لديهم خيار سوى قبول إيران في نادي القوى العالمية".

واختتم قائلا أن "إيران دولة قوية ومستقلة ضمن جبهة إلهية مع دول إسلامية، وسيتم إجبار الأعداء بفضل الله على الخضوع أمام الإسلام".