ترامب: أمريكا والهند ملتزمتان بحماية المدنيين من الإرهاب

القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في هيوستن، بولاية تكساس، اليوم الأحد، أمام الآلاف من الأمريكيين ذوي الأصول الهندية: "اليوم نكرم الجنود الأمريكيين والهنود الشجعان الذين عملوا معا لحماية حريتنا".

وتابع: "نقف اليوم بفخر دفاعا عن الحرية، ونحن ملتزمون بحماية المدنيين الأبرياء من تهديد الإرهاب الإسلامي الأصولي".

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين حربيتين هنديتين في منطقة كشمير المتنازع عليها، ردا على غارة جوية سابقة قامت بها طائرة هندية ضد ما قالت نيودلهي إنه معسكر لـ"جماعة جيش محمد"، التي تعتبرها جماعة إرهابية، وتقع على الأراضي الباكستانية عبر ما يسمى خط السيطرة، الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الهند وباكستان من كشمير".

وسبق لترامب أن عرض الوساطة بين الهند وباكستان بخصوص أزمة كشمير.

وكان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، وقع في الـ5 من أغسطس / آب الماضي مرسوما بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل.

وتعليقا على مساعي ترامب، قال مودي في لقاء مع الأخير خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، الشهر الماضي، إن "كافة القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها".

ويذكر أن نيودلهي أعربت في يونيو/ حزيران الماضي عن رفضها لتقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، الذي قال إن قيادات من حزب مودي الحاكم غذوا خطاب الكراهية ضد الأقليات المسلمة، وأن الحكومة أخفقت في منع الاعتداءات ضدهم.