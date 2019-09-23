سناتور مقرب من ترامب يقول إنه يحاول إعادة تركيا لبرنامج المقاتلة "إف-35"

قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، يوم الأحد، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو تموز ااضي.

وبحسب مقطع مصور نشر على تويتر وتقارير وسائل إعلام تركية، قال جراهام، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك "نحاول إعادتهم إلى برنامج المقاتلة إف-35"، وفقا لوكالة رويترز.

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والتي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتشكل تهديدا للمقاتلة الشبح إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

Exclusive for #CNN Turk: Here is the brief statement of Senator Lindsey Graham after meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in New York. 🇹🇷🇺🇸@LindseyGrahamSC @RTErdogan #UnitedNations #unga @cnnturk pic.twitter.com/QEkKAXBsNN — Hakan Celik (@hakanchelik) September 22, 2019

وأبعدت واشنطن تركيا عن البرنامج المشترك للمقاتلة إف-35 بعدما وافقت تركيا على تسلم معدات المنظومة إس-400 في يوليو/تموز. وكانت أنقرة تريد أيضا شراء بعض هذه المقاتلات ولكنها تقول الآن إنها قد تبحث عن بديل.

وذكرت وسائل إعلام تركية، إن جراهام اجتمع مع أردوغان في نيويورك قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المقطع المصور، قال جراهام إنه وأردوغان ناقشا اتفاقا محتملا للتجارة الحرة.

وأبلغ جراهام الصحفيين، "تركيا حليف مهم جدا ليس فقط عندما يتعلق الأمر بسوريا بل للمنطقة برمتها".

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع ترامب في نيويورك هذا الأسبوع.