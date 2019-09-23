الكشف عن أسباب تحطم طائرة بوينغ 737 في إندونيسيا

أعد الخبراء تقريرًا نهائيًا عن أسباب تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، تابعة لشركة طيران "ليون إير" في إندونيسيا.

وحصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على نسخة من مسودة التقرير، ولعبت المشاكل التي نتجت عن الأخطاء في تصميم الطائرة دورا رئيسيا في سقوطها.

كما وجد الخبراء والمحققون أنه لم يكن هناك إشراف كاف على الالتزام بجميع قواعد الطيران من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أخطاء الصيانة من قبل الجهة الإندونيسية وأخطاء التي ارتكبها الطيار، في المجموع، تشير النسخة الأولية من التقرير إلى أكثر من مائة خطأ مختلف.

وسينشر نص التقرير النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الوقت نفسه، فإن شركة "بوينغ" على اتصال وثيق بسلطات إندونيسيا لتحديد جميع الأسباب.

تحطمت طائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، المتجهة إلى إحدى الجزر القريبة من سومطرة الإندونيسية، قبالة ساحل جاوا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018. واختفت الطائرة من الرادار بعد 13 دقيقة من مغادرتها مطار العاصمة جاكرتا. نتيجة للكارثة، توفي جميع الأشخاص الموجودين على الطائرة البالغ عددهم 189 شخصا.