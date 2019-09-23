كاراكاس تشكر موسكو لدعمها السيادة الفنزويلية

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، روسيا لدعمها سيادة بلاده، وسلامة أراضيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "روسيا أيدت بقوة، بقيادتها العالمية، سيادة فنزويلا وحقها في السلام. وأشكر روسيا والشعب الروسي بأسره على تفهمهما وتضامنهما مع شعب فنزويلا".

وأشار مادورو إلى أن فنزويلا وروسيا يربطهما تاريخ طويل، وعلاقة وثيقة بين الزعيمين، مضيفاً بقوله: "وبالطبع في الأيام القادمة، والأسابيع سنواصل تعزيز علاقاتنا".

في سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة الماضي، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى روسيا جارية.

وكانت احتجاجات قد بدأت ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا في 21 كانون الثاني/ يناير، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غايدو، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى، مادورو كرئيس شرعي وحيد للبلاد.