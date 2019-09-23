الحكومة البريطانية تعد مفاجأة سارة للدارسين الأجانب

وقررت الحكومة البريطانية إمهال الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات مدة سنتين للبقاء في بريطانيا بعد التخرج، بحسب قناة العربية.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من العام المقبل، وهو يخالف السياسات التي كانت تطبقها حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي : فبموجب القوانين السابقة، كان على الطالب الأجنبي المتخرج من الجامعات البريطانية أن يغادر البلاد خلال فترة أقصاها 4 أشهر من تاريخ التخرج.

ويهدف التعديل الجديد على القانون إلى تقليل الخسائر المتوقعة في قطاع التعليم جراء تطبيق البريكست، خاصة أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض حاد في عدد الطلبة الأجانب بالمملكة، بعد أن يفقدوا المميزات الأكاديمية التي كانوا يتمتعون بها قبل البريكست.

يشار إلى أن حكومة بوريس جونسون تتجهز لمرحلة ما بعد بريكسِت، لذلك اتخذت القرار بإجراء تعديل على قوانين الهجرة ضمن قطاع التعليم العالي، وهو القرار الذي سيسمح بتمديد الفيزا الخاصة بالدراسة والعمل للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية.

ويدرس في جامعات المملكة المتحدة نحو نصف مليون طالب أجنبي، معظمهم من خارج الاتحاد الأوروبي. وتشير الأرقام إلى أن الطلاب الأجانب يساهمون بـ32 مليار دولار لدعم الاقتصاد البريطاني.