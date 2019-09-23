طهران تفصح عن حجم وفدها إلى اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر تأشيرات دخول إلا لثلث أعضاء الوفد الإيراني المعني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، لقناة "العالم" الإيرانية، إن "السلطات الأمريكية لم تصدر تأشيرات دخول إلا لثلث أعضاء الوفد الإيراني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ووصفت إيران التقرير الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام، بشأن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، بأنه "نبأ مزيف".

ونفى المتحدث باسم الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، ما أوردته تقارير إعلامية حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلت، في وقت سابق، عن مصدر في الحكومة الأمريكية، مزاعمه بأن واشنطن قدمت اقتراحا لعقد اجتماع بين روحاني وترامب على هامش الاجتماع.

وقال "ميريوسفي" حول تقرير كيودو، بأن "هذا خبر مزيف، ولم نتلق هذا الطلب ولا توجد إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أعلن أن اللقاء بين رئيسي إيران والولايات المتحدة غير ممكن حتى تعود واشنطن لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي.