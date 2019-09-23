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11:27 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان

    أفغانستان تعلن مقتل 22 من "طالبان" بعملية أمنية ومصادر تشير لسقوط 35 مدنيا

    © Sputnik . T. Azim
    العالم
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    أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 22 عنصرا أجنبيا في صفوف حركة "طالبان" بعملية أمنية نفذتها قوات الأمن في منطقة "موسى قلعة" بولاية هلمند جنوبي البلاد.

    الانتخابات البرلمانية في أفغانستان
    © REUTERS / OMAR SOBHANI
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    كابول - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، اليوم الاثنين: "22 عنصرا أجنبيا بحركة طالبان قتلوا بعملية لقوات الأمن والجيش في مديرية موسى قلعة بولاية هلمند"، متابعة: "اعتقلت القوات الأمنية 14 إرهابيا ودمرت مستودعا كبيرا للذخيرة في العملية".

    ووفقا للبيان، فإن بين المعتقلين "5 عناصر يحملون الجنسية الباكستانية بالإضافة إلى عنصر واحد بنغالي"، مؤكدة بأن المجموعة كانت تعد العدة لشن "اعتداءات إرهابية".

    من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أفغانيين أن "ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في هجوم نفذته القوات الحكومية في إقليم هلمند بجنوب البلاد".

    وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في موسى قلعة"، فيما قال عبد المجيد أخوند زاده، عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.

    وأعلنت السلطات الأفغانية "تكليف لجنة أمنية بإجراء تحقيق في الحادثة وتقييم أية خسائر محتملة تعرض لها المدنيون".

    وتعاني أفغانستان، صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

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    الكلمات الدلالية:
    حاكم ولاية هلمند, حركة طالبان, ضربة جوية, أفغانستان
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