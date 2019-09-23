رئيس الصين: كل الأطراف في منطقة الخليج عليها التحلي بالهدوء وضبط النفس

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، إنه يجب حل النزاعات في الخليج سلميا عبر المحادثات، ويجب على جميع الأطراف التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس.

ونقل التلفزيون الصيني عن شي، قوله: "في الوقت الحالي، الوضع في منطقة الخليج بالشرق الأوسط معقد وحساس"، دون أن يذكر مباشرة الهجمات على منشآت النفط السعودية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.

وأضاف: "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

وأكد الجبير أنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي، انطلق من أراض إيرانية، فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي.