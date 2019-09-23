أمريكا منزعجة من الشكاوى قبل بدء انتخابات الرئاسة في أفغانسان

أعربت السفارة الأمريكية في أفغانستان، عن انزعاجها من شكاوى تتعلق بالوضع الأمني والاحتيال خلال عملية الدعاية الانتخابية، تحضيرا لانتخابات الرئاسة المقررة يوم السبت المقبل، داعية كابول لضمان انتخابات نزيهة.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "منزعجون جراء العديد من الشكاوى حول الوضع الأمني، وغياب التكافؤ في المساحة الممنوحة، والاحتيال"، وأضافت : "ندعو كل المرشحين للالتزام بمعايير مفوضية الانتخابات واحترام العملية الديمقراطية الأفغانية".

وأضافت السفارة: "ندعو الهيئات الانتخابية والأمنية الأفغانية لاتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عملية انتخابية آمنة وشفافة تكون ذات مصداقية لدى الشعب الأفغاني".

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر/ أيلول الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.