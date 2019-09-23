غوتيريش: الحكومة السورية وهيئة التفاوض اتفقتا على تشكيل اللجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين: "أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية"، مضيفا: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "ستجتمع هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة".

كما رحب غوتيريش بالجهود، التي بذلتها الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص للوصول إلى هذه اللجنة.

وقال غوتيريش "أؤمن بقوة أن بداية عمل هذه اللجنة هو بداية الطريق نحو الخروج من المأساة إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".