قرية أندونيسية تتحول إلى قطعة من المريخ وتتلون سماؤها باللون الدموي... فيديو

تحول لون سماء مقاطعة جامبي الإندونيسية إلى اللون الأحمر الدموي، الأسبوع الماضي، وذلك بسبب حرائق الغابات التي تدور رحاها في البلاد.

ووفقا لمقطع الفيديو المنتشر بموقع "تويتر" فيمكن ملاحظة تغير لون السماء إلى اللون الأحمر، بالإضافة إلى المركبات والمنازل والنباتات، حيث يتبادر إلى ذهن المشاهد تلك الصور القادمة من سطح كوكب المريخ، والتي يبدو فيها كل شيء باللون الأحمر.

وفقا لقناة "بي بي سي" نيوز، فإن سبب ظهور اللون الأحمر هو يعود لظاهرة تعرف باسم تبعثر ريليه (هو أحد أنواع التبعثر سمي على اسم الفيزيائي البريطاني جون وليم ريليه وهو تبعثر مرن للضوء أو أي أشعة كهرومغناطيسية أخرى يتبعثر نتيجة تأثير جسيمات أصغر من الطول الموجي للضوء)

وأكد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن ما رأوه يذكر بجو المريخ. ووفقا لوزارة حالات الطوارئ في إندونيسيا، في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تم احتراق ما يقرب من 329 ألف هكتار من الغابات في البلاد.