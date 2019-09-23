ترامب يرد على سؤال صحفي حول إمكانية لقائه بالرئيس الإيراني

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال صحفي حول احتمال اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا "سنرى ما سيحدث".

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله اليوم الإثنين خلال إجابته على سؤال صحفي عن احتمال الاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، "سنرى ما سيحدث"

وكان ترامب قد أعلن منذ أيام أنه لا يتطلع للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر الشهر الجاري.

وقال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك، وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، في (10 سبتمبر/ أيلول)، إن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".